Il 2022 sarà di nuovo l’anno dei carnevali in Ticino? Sì, no, forse. Sicuramente sarà l’anno dei carnevali con certificato COVID, questo sì. Ma per sapere quanti avranno effettivamente luogo è ancora presto, anche se i primi segnali, in una direzione e nell’altra, non mancano.

Nel corso di un incontro svoltosi martedì sera tra il Gruppo grandi eventi del Cantone i rappresentanti dei quattro principali carnevali (Bellinzona, Chiasso, Tesserete e Biasca), questi ultimi sono stati informati sulle regole da rispettare in caso di riapertura dei battenti. A spiccare c’è l’obbligo del certificato COVID, ma non solo. E se per il Rabadan e Nebiopoli queste regole permettono perlomeno di ipotizzare l’organizzazione dell’edizione 2022, per Or Penagin e Naregna le cose si fanno un po’ più complicate.

Sensazioni...