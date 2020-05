Le levatrici ticinesi alzano la voce

«Nonostante le donne incinta, le partorienti, le puerpere e i neonati non appartengano alla categoria a rischio, questa popolazione è fortemente toccata dalla pandemia» tiene a sottolineare in una nota la sezione ticinese della Federazione svizzera delle levatrici (FSL-TI). «Le nascite continuano ad avvenire, ma nella crisi attuale, le levatrici sono spesso completamente dimenticate e le debolezze dei sistemi sanitari sono implacabilmente esposte, anche in Svizzera e in Ticino» ricorda ancora la Federazione. Per poi porre l’accento su diverse criticità: «In queste ultime settimane, le levatrici che operano sul territorio ticinese sono state confrontate a vari problemi: 1) mancanza di materiale sanitario di protezione; 2) ricollocazione in strutture o in mansioni alternative nei vari ospedali ticinesi; 3) assenza di modelli alternativi di cure riconosciuti dalle casse malati; 4) scarsa comunicazione con gli uffici cantonali, che non riconoscono le levatrici indipendenti come servizio di urgenza». Una situazione che la FSL-TI non manca di denunciare: «Nella ricca Svizzera, con un sistema sanitario tra i più costosi al mondo, anche al di fuori della pandemia le levatrici che lavorano in ospedale subiscono la politica di risparmio di personale che genera preoccupazione e rende il lavoro difficile. L’accompagnamento globale e continuo della donna e del neonato, riconosciuto da innumerevoli studi, come un aspetto imprescindibile per contenere la sovramedicalizzazione della nascita, è spesso impraticabile e necessita miglior condizioni di lavoro per permettere alle levatrici di continuare a praticare il loro mestiere a lungo termine». Di qui la constatazione secondo la quale l’attuale pandemia di COVID-19 sta mostrando «chiaramente che al lavoro della levatrice non viene attribuito il giusto valore nel sistema sanitario svizzero. La salute delle donne e dei neonati è al centro del nostro lavoro: è il momento che finalmente la nostra professione risulti prioritaria nelle agende politiche. Per questo abbiamo bisogno che anche le donne e le famiglie ci sostengano per ottenere dei cambiamenti politici nelle cure perinatali».