Da lunedì tutti gli allievi della scuola ticinese, a partire dalla prima elementare, dovranno indossare la mascherina in classe. Una decisione presa dal Consiglio di Stato alla luce della preoccupante evoluzione dei contagi, dettata dalla nuova variante Omicron. Ne abbiamo discusso con il direttore del DECS Manuele Bertoli.

In passato si è sempre detto un po’ “scettico” sull’uso delle mascherine a scuola per i più giovani. Come mai ora avete introdotto questa misura a partire dalla prima elementare?«Lo abbiamo deciso a seguito dell’apparire della variante Omicron, che è un’altra cosa rispetto alle varianti precedenti. Del resto basta vedere quante sono le persone positive, isolate e in quarantena per accorgersene. Mi spiace molto che anche i più piccoli dovranno per un po’ portare la mascherina,...