In una settimana in cui la gestione della pandemia da parte del Cantone e della Confederazione è stata sotto la lente di molti, l’elevato numero di morti registrate ieri in Ticino rischia di accendere ancor più il dibattito.

I dati non mentono: i contagi da COVID-19 nel nostro territorio rimangono alti e il tasso di positività nei tamponi effettuati non accenna a calare (23%, dati del 10 novembre). A preoccupare particolarmente è l’elevato numero di morti: ieri se ne sono registrate addirittura quindici.

Intervistato dal settimanale «Il Caffè», Christian Camponovo, direttore della clinica luganese Moncucco, ha invitato il governo ticinese ad intervenire con più fermezza: «Le mezze misure hanno poca efficacia: chiuderei bar e ristoranti». Per negozi e magazzini, invece, le misure attuali potrebbero bastare: «Lì vi è una maggiore possibilità di concretizzare il distanziamento fisico», ha affermato Camponovo.

Ciò che colpisce, se confrontata ad altri Paesi, è la reazione dello Stato di fronte ai dati della pandemia.

È di oggi la notizia che la Germania ha optato per un lockdown «duro» con il quale imporrà la chiusura anche dei commerci al dettaglio, ma già ieri il direttore della clinica Moncucco lodava la cancelliera per la sua intraprendenza di fronte alla COVID-19: «Angela Merkel ha avuto il coraggio di dire che una società ‘avanzata’ come quella tedesca non può accettare 500 morti al giorno per un virus. Un virus che può essere contenuto e per il quale sono in arrivo dei vaccini».

«In Ticino abbiamo avuto, oggi (ieri, ndr), quindici decessi. In proporzione questo numero equivale a 3.500 morti in Germania. Mi domando, ripensando alle parole della signora Merkel, se questo numero di decessi sia accettabile per una società avanzata».

Le previsioni sulle prossime settimane sono allarmanti

Secondo uno studio della clinica Moncucco presentato alla RSI, gli scenari futuri delle prossime settimane sono tutt’altro che rassicuranti.

Entro fine anno, nella migliore delle previsioni, il numero di ricoveri giornalieri in Ticino salirà a 45 (contro la media di 20 delle ultime settimane); nel peggiore dei casi i ricoveri potrebbero addirittura toccare i 100 ogni 24 ore, risultando in 160 posti occupati settimanalmente nei reparti intensivi, oltre 50 in più rispetto alla capienza massima prevista.

«Il collasso del settore sanitario si verificherebbe già prima della soglia dei 160 pazienti in cure intense», sottolinea Camponovo alla RSI: «Non sappiamo dire la probabilità precisa di quale scenario si verificherà, ma rispetto a quello che vediamo altrove non si può negare un aumento dei casi dopo le festività. Ad esempio, negli Stati Uniti, dove la curva dopo il Ringraziamento è tornata a impennarsi».

