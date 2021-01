Le misure di protezione messe in atto a livello ospedaliero sono strumenti efficaci di protezione e di riduzione della trasmissione virale nelle strutture sanitarie. Inoltre, i professionisti del settore esposti alla COVID-19 hanno un rischio assoluto di sieropositività solo leggermente più elevato rispetto alle persone senza esposizione alla malattia. Sono questi i risultati di un studio, condotto dall’EOC in collaborazione con altri professionisti sanitari, quali l’Istituto di ricerca in biomedicina (IRB, affiliato all’USI), l’Humabs BioMed (filiale di Vir Biotechnology), l’Istituto di salute pubblica dell’USI, la Clinica Luganese di Moncucco (CLM), il Cardiocentro e la Clinica Hildebrand, relativo ai dati dei test sierologici SARS-CoV-2 eseguiti presso i collaboratori delle strutture sanitarie ticinesi e pubblicato nella collezione Regional Health Europe della prestigiosa rivista Lancet.

La ricerca - completamente condotta in Ticino tra il 16 e il 30 aprile 2020 - ha coinvolto 4.726 professionisti sanitari attivi negli ospedali del Cantone con l’obiettivo di valutare se i professionisti attivi in un contesto COVID fossero sottoposti ad un rischio maggiore di contrarre la malattia rispetto alla popolazione.

«Lo studio condotto con gli operatori sanitari ha registrato in generale la presenza di anticorpi nel 10% dei collaboratori - ha rilevato il prof. Ceschi primario dell’Istituto di Scienze Farmacologiche della Svizzera Italiana e direttore della Clinical Trial Unit EOC - Nei collaboratori ad alto rischio, il dato di prevalenza era solo di 3% superiore rispetto a quello generale della popolazione dello studio Corona Immunitas USI-SUPSI-EOC. Questo risultato testimonia l’adeguatezza dei mezzi di protezione individuale e delle altre misure di prevenzione (igiene delle mani e distanze sociali), attuate all’interno delle strutture ospedaliere». Tuttavia, prosegue Ceschi, i risultati hanno evidenziato che sebbene vi sia un rischio assoluto di sieroconversione leggermente più elevato per gli operatori sanitari con contatto diretto con il paziente, non esistono delle differenze significative tra le strutture ospedaliere dedicate al trattamento dei pazienti COVID e le strutture non COVID. Questo ci porta a dire che lavorare a contatto diretto con pazienti COVID, applicando le misure di protezione adeguate, non rappresenta un fattore di rischio di per sé.