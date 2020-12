«Le nuove misure? Una mancanza di rispetto»

«È una vera e propria mancanza di rispetto nei confronti delle aziende». Il presidente di GastroTicino e vicepresidente di GastroSuisse Massimo Suter non usa giri di parole. La decisione di Berna, che venerdì introdurrà misure più severe che vanno a toccare in particolar modo il settore della ristorazione, lascia l’amaro in bocca. A far imbufalire Suter è il susseguirsi di misure, cantonali e federali, «che non ci lasciano orizzonti temporali in cui pianificare l’attività. Ho già fatto gli acquisti per i menu di Natale e Capodanno: che succederà ora?». «Ogni tre per due arrivano nuove restrizioni. Vorrei un po’ di chiarezza: ho un’azienda da mandare avanti e del personale da pagare». Per il presidente di GastroTicino la probabile chiusura già a partire dalle 19 mette la parola fine all’offerta...