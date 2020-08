Ora c’è la conferma ufficiale. La tassa di collegamento non entrerà in vigore prima del 2022, e non sarà retroattiva. Questa decisione era stata anticipata già nei mesi scorsi dal direttore del Dipartimento del territorio Claudio Zali, ma all’appello mancava una conferma nero su bianco da parte del Consiglio di Stato. Conferma che è arrivata proprio oggi.

Al momento opportunoIl progetto dell’imposta sui grandi generatori di traffico, ricordiamo, era stato approvato dal Gran Consiglio nel 2015 e poi dal popolo l’anno successivo. Ma nonostante la lunga tempistica - dovuta anche ai ricorsi inoltrati al Tribunale federale (TF) respinti ad aprile - secondo Claudio Zali, da noi contattato, «il progetto non è invecchiato». Anzi, per il consigliere di Stato, dal punto di vista della mobilità «mantiene...