«Le persone, oltre i numeri»

L’11 marzo dello scorso anno, il nostro articolo d’apertura esordiva così: «Il coronavirus ha fatto la sua prima vittima in Ticino. Si tratta della donna, ottantenne, colpita negli scorsi giorni nella casa anziani di Chiasso. Le autorità sanitarie non lo avevano mai nascosto: prima o poi avremmo registrato il primo decesso. E ora non nascondono un’altra verità: non sarà neppure l’ultimo. Lo ha ripetuto ieri Giorgio Merlani». Già, la prima vittima del coronavirus in Ticino. Ora l’annuncio del decesso numero mille, avvenuto nel weekend presso Casa Serena. I numeri del virus, numeri che mai - sin dall’inizio della pandemia - sono riusciti nell’impresa di dire tutto.

Le riflessioniAbbiamo provato ad andare oltre le cifre con lo stesso medico cantonale. «Mille. È solo un numero, d’accordo, ma è carico...