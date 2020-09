Le piscine diventano «local» e i residenti apprezzano

Tempo di bilanci per le piscine comunali di Mendrisio e Chiasso. Le due strutture hanno archiviato da pochi giorni le loro stagioni estive, entrambe concluse domenica 6 settembre e ovviamente segnate dalla pandemia, e quindi dalla messa in atto di misure speciali per poter garantire la sicurezza degli utenti e il rispetto delle disposizioni.

Un’estate corta

Ma andiamo con ordine. Le strutture balneari hanno avuto due stagioni parallele sotto molti punti di vista. Entrambe sono state agibili dal 20 giugno al 6 settembre ed entrambe hanno limitato le entrate quasi solo ai residenti. Entrando nel dettaglio, a Chiasso l’accesso era consentito anche ai domiciliati nei Comuni momò convenzionati, mentre a Mendrisio potevano accedere alla piscina anche i turisti che soggiornavano in città, i dipendenti...