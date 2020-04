Le Preture cercano segretari assessori

Lo rende noto il Dipartimento delle istituzioni, per il tramite della Divisione della giustizia, che informa come l’apertura dei concorsi si rende necessaria contestualmente all’elezione decennale dei Pretori e dei Pretori aggiunti, che entreranno in carica a partire dal 1. giugno 2020, lasciando vacanti in quattro Preture alcune posizioni di Segretario/a assessore.