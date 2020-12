Niente ribaltoni o emendamenti passati all’ultimo minuto. Dopo due giorni di dibattito il Preventivo 2021 è stato approvato senza particolari problemi da parte del Gran Consiglio. I conti cantonali per il prossimo anno, che presentano un disavanzo d’esercizio di 230,7 milioni, hanno dunque avuto l’avallo del Parlamento con 47 voti favorevoli (PLR, PPD e PS) e 25 contrari (Lega, UDC , Verdi, MPS e PC). Ma il dibattito andato in scena al Mercato coperto di Mendrisio è stato con ogni probabilità il primo vero antipasto della battaglia politica che si consumerà nel prossimi sei mesi. Già, perché nel rapporto commissionale approvato dal Parlamento, sebbene non ci siano particolari misure per far fronte alla difficile situazione delle finanze, la Gestione ha voluto porre una condizione al Governo:...