Le regole del DECS convincono

Niente scossoni, ieri, all’incontro tra il direttore del DECS Manuele Bertoli, i sindacati e le associazioni magistrali. Le indicazioni date martedì dal DECS sulle nuove regole in vista della ripartenza della scuola hanno convinto un po’ tutti.

Lo stesso Bertoli da noi raggiunto conferma che l’incontro tè stato positivo: «Restano alcuni dettagli da affinare, ma complessivamente l’impianto regge. All’inizio della prossima settimana comunicheremo le disposizioni finali agli istituti scolastici». Insomma, le nuove regole anti-COVID presentate dal DECS (salvo qualche dettaglio) restano quelle: per gli allievi la mascherina in classe sarà obbligatoria dalle Medie in su le prime due settimane, poi dal 13 settembre le regole saranno allentate; per gli alunni delle Medie diventerà facoltativa, mentre...