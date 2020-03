Sono settimane concitate per tutto il sistema sanitario ticinese. Ospedali, studi medici, case anziani, farmacie: tutti sono coinvolti in una vasta opera di prevenzione e contenimento del coronavirus. Un’epidemia appena giunta in Ticino ma che, come riferito dalle autorità – per bocca del medico cantonale Giorgio Merlani – ci accompagnerà per una durata imprecisata. Settimane, mesi. L’articolato sistema delle scorte di medicinali, disinfettanti e mascherine si è comunque mosso per tempo. Anzi, possiamo dire che ha giocato d’anticipo, quasi prevedendo da lontano il propagarsi del COVID-19. Come ci conferma Giovan Maria Zanini, farmacista cantonale. «Abbiamo cominciato ad aumentare le scorte di determinati prodotti che riteniamo sensibili, come guanti, aghi e siringhe, già alcuni giorni dopo...