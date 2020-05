Lo Stato Maggiore Cantonale di Condotta (SMCC), su incarico del Consiglio di Stato, fa sapere che il materiale sanitario di protezione sarà depositato, a partire dal prossimo ottobre, nel centro unico temporaneo in procedura di riammissione semplificata di Rancate. La struttura continuerà a ospitare i migranti in procedura di riammissione semplificata fino ad agosto

Il Ticino - si legge nella nota - «disponeva, da prima dell’inizio della crisi, di tutto il materiale di protezione raccomandato dalla Confederazione. Le scorte erano dislocate in diversi depositi, inadatti però a garantire una certa praticità in una situazione mutevole come quella propria dell’attuale pandemia»

A partire da settembre, le persone in procedura di riammissione semplificata saranno accolte, in accordo con le autorità comunali, nella struttura protetta della Protezione civile di Stabio, in precedenza utilizzata dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) per la gestione di richiedenti l’asilo e messa a disposizione dal consorzio di Protezione civile del Mendrisiotto.