Le scuole hanno poco più di 24 ore per chiedere aiuto

Proprio per questo motivo questa mattina si è tenuta una videoconferenza che ha coinvolto gli ispettori delle scuole comunali, il DECS, la Sezione degli enti locali e lo Stato maggiore cantonale di condotta. L’esito? È stato deciso di definire una strategia d’intervento per i casi più problematici. «Al più tardi entro mercoledì mattina i direttori degli istituti comunali dovranno segnalare agli ispettori le criticità per le quali è ritenuto indispensabile un aiuto da parte dell’autorità cantonale» rende noto il capo della Sezione degli enti locali Marzio Della Santa. Per poi precisare: «Gli ambiti che al momento destano preoccupazione sono quelli dei trasporti, laddove il territorio è tale per cui non è possibile l’accompagnamento dei genitori, o ancora il servizio mensa, ritenuto necessario in alcuni Comuni di valle dove il rientro a domicilio in giornata non è possibile». Ostacoli che potrebbero scontrarsi - se prese alla lettera - con le linee guida elaborate a Bellinzona. Si è tuttavia disposti a prevedere delle soluzioni ad hoc laddove giudicate indispensabili. «Le richieste d’intervento saranno girate allo Stato maggiore cantonale di condotta che si attiverà per fare in modo di trovare a breve delle soluzioni specifiche. E, va da sé, aderenti alle norme d’igiene accresciute. Come? Facendo capo ad altre risorse presenti sul territorio» indica Della Santa. Nel dettaglio, ci spiega, «si potrebbe ricorrere ai militi della Protezione civile, qualora fosse ad esempio necessario un profilo qualificato per il trasporto degli allievi in alcune frazioni della Capriasca. O ancora del personale già impiegato dall’Amministrazione cantonale potrebbe essere chiamato in causa per le mense. Senza dimenticare altre organizzazioni, come Gioventù e Sport, attivabili in funzione di bisogni legati all’accudimento». E come la mettiamo invece con le resistenze che si stanno palesando in diversi Comuni, Lugano e Locarno in primis. Sulla questione Della Santa è chiaro: «Ogni realtà comunale è complessa, ma chi non ha voluto entrare nel merito della decisione circa la riapertura delle scuole, riconoscendone la competenza cantonale, ha saputo affrontare e risolvere i problemi». Per il caposezione degli Enti locali «è una sfida di comunità e più esperienza facciamo meglio sarà in funzione del prossimo anno scolastico».