Il Consiglio federale, riguardo alla riapertura delle scuole dell’obbligo, ha optato per una «soluzione federalista» e ora, in buona sostanza, per i dettagli del caso la palla passa ai rispettivi Cantoni. Berna ha infatti deciso che le scuole obbligatorie, seguendo un piano di protezione, come inizialmente previsto potranno riaprire a partire dall’11 maggio. Nell’ordinanza federale viene però anche precisato che spetterà ai Cantoni decidere sullo svolgimento delle attività presenziali. Sarà quindi Bellinzona, nel nostro caso, a decidere come verranno riaperte le scuole. Ad ogni modo, nell’ordinanza, viene precisato che nel caso non si svolga alcun insegnamento presenziale, i Cantoni devono mettere a disposizione un’offerta adeguata di servizi di custodia parascolastica, così come avviene già oggi. Sul fronte della scuola dell’obbligo, per avere maggiori dettagli bisognerà quindi attendere domani pomeriggio, quando a Bellinzona è prevista una conferenza stampa.

La maturità

Il Consiglio federale ha poi preso alcune decisioni riguardo alla maturità liceale e professionale. Nel caso dei licei, è stato precisato che la presenza in classe sarà vietata quest’anno, ma «sono fatte salve le attività presenziali a cui partecipano al massimo cinque persone». Anche in questo caso spetterà ai Cantoni decidere in merito. Sempre riguardo alla maturità liceale Berna ha inoltre deciso che i Cantoni hanno la possibilità di rinunciare anche agli esami scritti, oltre a quelli orali. A questo proposito, il direttore del DECS Manuele Bertoli ha confermato che in Ticino si va verso l’annullamento degli esami scritti, ma la decisione formale verrà presa in maggio. Il Consiglio federale ha precisato che in caso di annullamento gli attestati si baseranno sulle note scolastiche. Inoltre, nel caso degli allievi a fine ciclo, viene sottolineato che «le scuole universitarie riconosceranno gli attestati di maturità come requisito per l’ammissione, indipendentemente da come sono stati rilasciati». Durante la conferenza stampa, il consigliere federale Guy Parmelin, riguardo alla possibilità di rinunciare agli esami scritti, ha chiesto ai Cantoni di prendere una decisione in tempi rapidi per poter fare chiarezza per gli studenti. Infine, il Consiglio federale ha preso una decisione anche riguardo agli esami per la maturità professionale. In questo campo, ricordiamo, la decisione era di esclusiva competenza della Confederazione. Ebbene, il Governo federale ha deciso di annullare tutti gli esami scritti per la maturità professionale. Anche in questo caso, il diploma si baserà dunque sulle note scolastiche.¨