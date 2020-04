«Una risposta sociale per contrastare le conseguenze del coronavirus». La proposta è firmata dal Partito socialista ed è declinata in sei mosse, nella forma di altrettante mozioni firmate dai copresidenti Laura Riget e Fabrizio Sirica, nonché dal capogruppo in Gran Consiglio Ivo Durisch. Il PS evidenzia che «il coronavirus porta con sé gravi conseguenze sociali, c’è il rischio che la povertà si diffonda ancora maggiormente nel nostro Cantone e che molte economie domestiche siano costrette a rivolgersi all’assistenza: per scongiurare questo rischio occorre una risposta sociale costituita da proposte in ambito di cassa malati, affitti, lavoro e conciliabilità». Questo perché, oltre all’emergenza sanitaria ed economica, la pandemia in corso ha pure «un forte impatto sul fragile tessuto sociale del nostro Cantone. C’è il rischio che molte famiglie per affrontare le proprie spese sanitarie, l’affitto e i beni di prima necessità debbano contrarre debiti o rivolgersi all’assistenza, una spirale da cui è difficile uscire». Numero uno. Il PS chiede l’istituzione di un fondo sociale cantonale che vada in aiuto alle persone in difficoltà economiche a causa dell’emergenza coronavirus. Il fondo dovrebbe poter erogare prestiti e/o contributi a fondo perso secondo le necessità per pagare affitto, cassa malati (la parte non sussidiata), fatture mediche o sanitarie, acquisto di beni necessari. Il finanziamento dovrebbe essere garantito da Cantone e Comuni con un riparto del 75%, rispettivamente del 25% degli oneri, come avviene per l’assistenza. Numero due/tre. Una coppia di idee che riguarda i costi sanitari. Il PS chiede «allo Stato di riversare agli assicurati il corrispondente della franchigia per le visite mediche fino all’ammontare della franchigia minima di 300 franchi e di abolire la quota residua di premio a carico degli assicurati che percepiscono i sussidi, portando il coefficiente cantonale di finanziamento al 100%». Numero quattro. Per il personale domestico «si chiede di istituire un aiuto cantonale e promuovere una sanatoria per combattere il lavoro in nero». Numero cinque. Si basa su quanto già implementato nel Canton Ginevra, dove le autorità cantonali, l’Unione svizzera dei professionisti del settore immobiliare, la Camera immobiliare ginevrina e l’Associazione inquilini di Ginevra «hanno trovato un accordo per esentare le microimprese e gli indipendenti maggiormente in difficoltà dal pagamento dell’affitto». Numero sei. Riguarda le strutture di conciliabilità lavoro- famiglia, attualmente aperte solo per i figli delle persone che lavorano in quelle professioni ritenute indispensabili. Il PS chiede al Consiglio di Stato di emanare direttive in cui si sancisce che le rette delle famiglie che a causa del coronavirus non ne fanno capo non devono essere fatturate e «di garantire a tutto il personale che lavora e alle famiglie diurne il reddito completo, al 100%, per la tutta la durata della crisi coronavirus».