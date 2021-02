Si è svolta in modalità virtuale la presentazione della squadra PPD che correrà a Gordola per le prossime elezioni comunali. Diversi gli ospiti che hanno preso parte all’assemblea, tra i quali il consigliere nazionale Fabio Regazzi, il deputato in Gran consiglio e vice presidente cantonale Marco Passalia, il presidente distrettuale di Locarno Marco Calzascia, i già sindaci di Gordola Armando Züllig e Gabriele Rossi e il fondatore di SosteniAMO Gordola Patrick Leoni.

Così come già previsto in occasione delle votazioni annullate lo scorso aprile, è stata confermata la congiunzione con Generazioni Giovani e la nuova realtà politica comunale di SosteniAMO Gordola (presidente Laura Lonni). La squadra per il Municipio vede ripresentarsi per un nuovo mandato il vice sindaco Giorgio Carrara (PPD) e René Grossi (Generazione Giovani). A questi si aggiungono: Diego De Bernardi, municipale PPD di lungo corso a Lavertezzo e ora domiciliato a Gordola; Pascal Fara (PPD), Gian Pietro Lonni (PPD), Loris Rossi (SosteniAMO Gordola) e il presidente sezionale PPD Giovanni Comotti. «Una lista estremamente eterogenea e con grandi ambizioni, che punta alle diverse competenze e sensibilità che ne caratterizzano la squadra», si legge in una nota.