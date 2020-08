L’arrivo di AlpTransit ha portato negli ultimi anni a grandi investimenti nelle stazioni ferroviarie dei principali centri del cantone. A Chiasso (dove le FFS mettono sul tavolo 245 milioni), Mendrisio, Bellinzona e Lugano. La nuova veste della stazione sul Ceresio è stata inaugurata alla fine del 2016 e - oltre a un atrio completamente rifatto (in cui sono stati creati spazi commerciali) - vi è stata la realizzazione della nuova funicolare e la presentazione al pubblico della nuova scalinata che porta alla cattedrale. Stazione, quella di Lugano, che nei prossimi anni crescerà ancora. Anzitutto occorrerà eliminare il passaggio a livello di via Basilea (con AlpTransit i convogli saranno più lunghi e arriveranno fino a quel punto) e sistemare l’intera area. Poi - anche in vista dell’arrivo del...