Nell’ambito dell’anno dei «Paesaggi culturali», il tema sarà affrontato dalla STAN anche con alcuni eventi. Anche in Ticino saranno organizzate quattro gite, due in zona urbana e due in area rurale: il sentiero della transumanza in Valle Bavona, il quartiere di San Giovanni di Bellinzona come bene culturale di interesse cantonale, il paesaggio mosaico della valle di Muggio e il valore architettonico e urbanistico del lungolago e di via Nassa a Lugano. In ottobre è inoltre stata agendata una conferenza dell’architetto Cristina Kopreinig Guzzi che permetterà di approfondire con approccio storico il tema delle visite organizzate sul territorio nell’ambito del programma nazionale.