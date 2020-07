Dal 1. gennaio 2020 ben 414 chilometri di 19 strade cantonali in tutta la Svizzera sono passati sotto la competenza della Confederazione. Per l’Ufficio federale delle strade (USTRA), questo ampliamento - che segue l’approvazione alle urne nel 2017 del Fondo per le strade nazionali (FOSTRA) e il traffico d’agglomerato – implica anche importanti costi di manutenzione, che ammontano a 275 milioni di franchi all’anno, 60 dei quali a carico dei Cantoni. Vista l’entità dell’ampliamento della rete stradale nazionale e delle cifre in ballo, l’USTRA ha voluto analizzare lo stato di queste strade. Stando a quanto si evince da un rapporto pubblicato lo scorso 3 luglio e reso noto dalla SRF, una buona metà di esse è in cattivo stato, mentre 8 sono addirittura in uno stato definito «critico». Le maggiori criticità sono state riscontrate in particolare nel canton Berna, in Vallese e nei Grigioni.

«Non si sa mai cosa si riceve quando si eredita qualcosa», ha commentato il portavoce dell’USTRA Benno Schmidt all’emittente svizzerotedesca. Va in ogni caso sottolineato che nessuna delle 19 “ex strade cantonali” presenta dei problemi legati alla sicurezza e nel rapporto si legge che gli interventi necessari – i quali verranno decisi in base alle priorità e alle disponibilità finanziarie – sono per la maggior parte legati alla pulizia, alla manutenzione e agli interventi invernali.

Le misure per la Mappo Morettina

L’USTRA ha analizzato lo stato di due strade ticinesi: la N24 Mendrisio – Gaggiolo, il cui stato è mediamente «buono» e la N13 Bellinzona Sud – Ascona. Per quanto riguarda quest’ultimo tratto il rapporto ha evidenziato alcune criticità legate alla galleria Mappo Morettina, il cui stato è stato definito, appunto, «critico» per quanto riguarda la distanza di 600 metri tra le vie di fuga che risulta «troppo elevata». Il problema verrà risolto a partire dal 2025 e fino ad allora è prevista una misura transitoria come la riduzione del limite di velocità a 60km/h nelle ore di punta.

Da noi contattato, il portavoce dell’USTRA Eugenio Sapia ha spiegato che «un’analisi sullo stato della sicurezza delle gallerie (TUSI) ha dimostrato che la galleria non rispetta alcune condizioni di sicurezza introdotte dopo la sua apertura a causa dell’aumento del traffico passato da 16 mila veicoli al giorno a oltre 26 mila nel 2017 e dell’evoluzione normativa intercorsa nel frattempo». In particolare «è emersa una non conformità a livello di distanza tre le vie di fuga, che in base alla Norma SIA 197/2 deve essere al massimo di 300 metri, mentre attualmente la galleria le ha ogni 600 metri». Per ovviare a queste lacune di sicurezza, USTRA ha deciso di procedere con misure a corto e medio termine. «Le misure a corto termine comportano il potenziamento dell’illuminazione del vano traffico e la limitazione della velocità di transito a 60 km/h, quando il traffico supera i 1.250 veicoli per ora e direzione, conformemente alle norme attuali», prosegue Sapia. «Entrambe le misure sono già in vigore da fine marzo». Per il medio termine «l’USTRA sta avviando un progetto di risanamento globale che, oltre all’adeguamento delle distanze delle vie di fuga, dovrà risolvere altri aspetti relativi all’impiantistica e ai dispositivi di sicurezza. Anche il dosaggio del traffico potrebbe essere una misura da implementare in futuro sulla base del suo reale aumento».

