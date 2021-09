Il Tribunale federale, a inizio giugno, aveva dichiarato «irricevibile» il ricorso inoltrato il 26 maggio da nove ex pp ticinesi sulla legge federale antiterrorismo in votazione il 13 giugno. Lo aveva fatto senza entrare nel merito. La motivazione della sentenza è datata 24 agosto 2021 ed è stata resa nota oggi, provocando la reazione dell’ex procuratore Paolo Bernasconi. «Tre giorni per ricorrere contro le irregolarità riguardanti le votazioni popolari - si legge in un comunicato stampa -. Poiché la prima comunicazione pubblica del Consiglio Federale risaliva al 13 aprile 2021, per essere ricevibile il ricorso avrebbe dovuto essere presentato entro tre giorni».