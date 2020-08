Leggero calo dei frontalieri nel secondo trimestre

I frontalieri in Svizzera a fine giugno erano 332.177, un quinto dei quali lavorava in Ticino. In base ai dati del secondo trimestre pubblicati oggi dall’Ufficio federale di statistica (UST) il loro numero è cresciuto dell’11,6% negli ultimi cinque anni.

L’aumento rispetto al trimestre precedente è dello 0,6%, mentre in confronto a un anno prima è del 2,9%, precisa l’UST. In Ticino c’è invece stata una contrazione trimestrale -0,8% e una progressione annuale (+1,8%) nettamente inferiore alla media.

Riguardo alla provenienza, oltre la metà (55,2%) di tutti i frontalieri era domiciliata in Francia (183.243, +3,4% rispetto al giugno 2019), quasi una quarto (23,0%) in Italia (76.529, +2,7%), circa un quinto (18,4%) in Germania (61.147, +1,7%) e pochi (2,5%) in Austria (8407, +2,2%).

I loro impieghi erano per circa due terzi nel settore terziario (221.641, +3,1%) e per un terzo nel secondario (108.279, +2,4%). Quello agricolo ne assorbiva un’infima parte (2258, +7,5%). Circa due terzi dei frontalieri erano uomini (214.416, +3,4%) e un terzo donne (117.762, +2,0%). Essi costituiscono grossomodo il 6,5% della popolazione attiva.

La regione che accoglie nettamente il maggior numero è sempre quella del Lemano (125.064, +3,6% rispetto a un anno prima). La Svizzera nordoccidentale (70.721, +2,3%) è tallonata dal Ticino (67.311, +1,8%). Più staccati l’Espace Mittelland (28.620, +3,6%) - ossia Friburgo, Neuchâtel, Giura e Berna - e la Svizzera orientale (27’742, +4,2%).

L’UST sottolinea però che dati pubblicati oggi sono provvisori e la progressione di frontalieri messa in evidenza è superiore a quella reale. Ciò in particolare per i ritardi nell’elaborazione del Sistema di informazione centrale sulla migrazione SIMIC del Ticino. Inoltre, la crisi del coronavirus potrebbe aver eliminato diversi impieghi per i frontalieri, ma alcuni hanno mantenuto il permesso di lavoro e risultano ancora nel SIMIC. L’UST vedrà di correggere retroattivamente i dati nel terzo trimestre.

©CdT.ch - Riproduzione riservata