Il 26 settembre in Ticino si voterà (di nuovo) sull’iniziativa promossa da Giorgio Ghiringhelli «Le vittime di aggressioni non devono pagare i costi di una legittima difesa». Il testo chiede l’adozione di una nuova legge, denominata Legge sul rimborso spese, per i procedimenti connessi alla legittima difesa.

1. Su che cosa voteremo il prossimo 26 settembre?

L’iniziativa del primo firmatario Giorgio Ghiringhelli, forte di 9.248 firme raccolte, chiede l’adozione di una nuova legge cantonale denominata Legge sul rimborso spese per i procedimenti connessi alla legittima difesa. L’unico articolo della legge proposta prevede che «ad ogni persona residente in Ticino che è stata assolta o contro cui il procedimento nei suoi confronti è stato abbandonato per i reati commessi in stato di legittima difesa,...