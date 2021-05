Sarà senza dubbio una sentenza destinata a ritagliarsi un posto nella storia politica recente del Cantone. D’altronde, non capita tutti i giorni di dover annullare e ripetere una votazione cantonale. A livello federale era successo nel 2019, ed era stata la prima volta dal 1848. Ma torniamo al Ticino: il popolo dovrà tornare alle urne per esprimersi sull’iniziativa popolare «Le vittime di aggressioni non devono pagare i costi di una legittima difesa». Questo perché il Tribunale federale (TF) ha accolto un ricorso presentato dal suo promotore, il «Guastafeste» Giorgio Ghiringhelli. Patrocinato dall’avvocato Sabrina Aldi, quest’ultimo aveva ricorso contro la proclamazione dei risultati delle urne del 9 febbraio 2020 che avevano sancito la bocciatura dell’iniziativa. Prima del voto, Ghiringhelli aveva contestato i contenuti dell’opuscolo informativo, e in particolare, l’affermazione che l’iniziativa popolare avrebbe comportato una disparità di trattamento e la violazione del diritto federale. Il Consiglio di Stato, a inizio febbraio 2020, aveva respinto il suo reclamo. Nel frattempo, la votazione si era svolta come previsto e contro il risultato il «Ghiro» era insorto a Mon Repos, chiedendo sia l’annullamento della decisione del Consiglio di Stato che della votazione. Poco più di un anno dopo, l’Alta corte federale ha intimato l’altolà.

Le motivazioni

«Abbiamo contestato l’uso di termini categorici e perentori che non hanno trovato alcun riscontro», rimarca Aldi. «D’altronde, il Gran Consiglio stesso ha votato la ricevibilità e, dunque, la conformità al diritto superiore». Una tesi che, come vedremo, è stata condivisa dai giudici losannesi. Secondo il TF, la formulazione contestata è «incompleta e fuorviante»: durante i lavori parlamentari, infatti, erano solo stati espressi solamente «dubbi e perplessità» sul rispetto di questi principi, senza che fossero accertate violazioni. L’Alta Corte ha respinto la tesi del Governo, secondo cui la criticata formulazione si limiterebbe a indicare che in determinate situazioni si potrebbe manifestare un contrasto con il diritto federale. «Per il cittadino medio, da una lettura oggettiva del contestato testo non risulta affatto una simile distinzione», si legge nella sentenza. La dicitura «violazione del diritto federale» è «perentoria, univoca e inequivocabile». Perdipiù, nell’opuscolo informativo – che «riveste una grande importanza nell’ambito della formazione della volontà dei cittadini» – il Governo «non si è limitato a sollevare eventuali problemi e dubbi sulla conformità di alcuni punti dell’iniziativa con il diritto superiore, mediante per esempio l’utilizzo di un punto interrogativo o l’uso del condizionale, ma ha chiaramente accertato in maniera tassativa la lesione dello stesso». Questa informazione «non è quindi né oggettiva, né completa, né accurata» e, vista l’esigua differenza di voti (426 su oltre 82 mila), Il TF ha quindi ritenuto che l’esito dello scrutinio potrebbe essere stato influenzato in modo decisivo e ha deciso l’annullamento della votazione. Evitabile, ha concluso la Corte, se il Governo «avesse informato i cittadini attraverso un comunicato stampa, prima della votazione, che le pretese violazioni del diritto superiore non erano state formalmente accertate, trattandosi di incertezze e ipotesi».

I giudici federali hanno poi esaminato la campagna che ha preceduto la votazione, rilevando che le affermazioni contestate dai ricorrenti non sono state controbilanciate a sufficienza per riequilibrare l’informazione. La ripetizione del voto, rimarca infine il TF, sarebbe stata evitata se il Governo «avesse informato i cittadini attraverso un comunicato stampa, prima della votazione, che le pretese violazioni del diritto superiore non erano state formalmente accertate, trattandosi di incertezze e ipotesi».

©CdT.ch - Riproduzione riservata