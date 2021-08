Sofia per le femminucce, Leonardo per i maschietti. Sono questi i nomi più popolari nella Svizzera italiana per i nati nell’anno 2020, secondo i dati forniti oggi dall’Ufficio federale di statistica (UST). È dal 2015 che questi due nomi figurano al primo posto di questa speciale classifica. A livello federale spiccano invece Mia e Noah.