Il Ticino non avrà una sezione del lavoro in Magistratura. Il deputato Giorgio Fonio (PPD), che ne aveva proposto l’istituzione in una mozione inoltrata nel 2017 insieme al collega Lorenzo Jelmini, ha ritirato l’atto parlamentare alla luce del mancato sostegno in sala e «per non far passare il messaggio che il mondo del lavoro è sotto controllo». Per questo «verrà creato un gruppo interpartitico» con lo scopo di raccogliere proposte condivise. A destare scalpore è stato però un passaggio del suo intervento nel quale, dopo aver affermato che «la ‘ndrangheta sta acquisendo attività economiche», ha confermato di aver ricevuto una lettera anonima di minacce. Nella missiva, ci ha spiegato lo stesso Fonio, «c’era scritto che la mia strada era quello del termovalorizzatore».