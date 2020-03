A seguito delle misure introdotte ieri dal Consiglio di Stato e, in particolare della disposizione cantonale inerente la chiusura delle scuole pubbliche e private post obbligatorie, la Direzione della SUPSI conferma la decisione già presa negli scorsi giorni di sospendere le lezioni svolte nell’ambito della formazione Bachelor e Master fino al 22 marzo nei dipartimenti della SUPSI. Le lezioni per tutte le studentesse e gli studenti della SUPSI riprenderanno lunedì 23 marzo in modalità a distanza. La Direzione della SUPSI ha inoltre deciso che, conformemente alle disposizioni cantonali, le proprie sedi rimangono chiuse alle studentesse e agli studenti fino al 29 marzo.