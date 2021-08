Se si impara a nuotare in un luogo dove poi si passerà del tempo come bagnante, ciò può contribuire alla sicurezza in acqua e intorno all'acqua. È il principio alla base della mozione presentata da Giovanni Berardi (PPD+GG) e firmatari, che chiede al Consiglio di Stato di prevedere nelle scuole non solo lezioni di nuoto in piscina, ma anche in laghi o fiumi, così da sensibilizzare nella pratica i giovani sui comportamenti corretti e sulle precauzioni da adottare in questi luoghi. «Le lezioni andrebbero coordinate da personale altamente formato e competente».

Si tratta di una richiesta che punta all’adesione al progetto nazionale della Società Svizzera di Salvataggio (SSS), facendo capo alla Regione Sud, che va in questa direzione. Stando alla statistica svizzera degli annegamenti elaborata dalla SSS, negli ultimi 20 anni in Svizzera sono decedute 941 persone per annegamento (in media 47 all’anno). Queste morti avvengono principalmente nei laghi e nei fiumi. La maggior parte delle vittime ha tra 15 e 30 anni di età.

La mozione che giunge in un’estate in cui incidenti e annegamenti, anche in Ticino, non si sono purtroppo fatti mancare. L’ultimo a Ferragosto, con il decesso di un 27.enne indiano residente in Germania, scomparso alla foce del Cassarate.

