L’UDC si rammarica e non demorde

L’UDC Svizzera «prende atto con rammarico del no all’iniziativa per la limitazione. Apparentemente ha vinto la clausola ghigliottina e la popolazione – in piena crisi del coronavirus – vuole mantenere l’attuale situazione. Per l’UDC, il no all’iniziativa per la limitazione è un’opportunità mancata di tornare finalmente a un’immigrazione controllata e sostenibile per il nostro paese e per la nostra società. Poiché il mandato costituzionale di gestire autonomamente l’immigrazione non è tuttora applicato, l’UDC continuerà a impegnarsi per questo. Altrettanto, l’UDC si opporrà con determinazione contro le forze che pretendono essere il no all’iniziativa per la limitazione automaticamente un sì all’accordo-quadro istituzionale con l’UE. L’UDC si batterà con decisione contro questo trattato di sottomissione, come pure contro qualsiasi ulteriore vincolo all’UE».

Stoccate del Partito socialista all’UDC

Sulla sua pagina Facebook, il PS ha invece indirizzato una stoccata ai democentristi: «Se questa era la madre di tutte le lotte, da oggi l’UDC è orfana del suo cavallo di battaglia. La popolazione ha messo un punto. Nonostante la vittoria in Ticino, la proposta ha perso 15% rispetto al 2014! Perdita di credibilità della destra da un lato, ma anche un chiaro segnale, una richiesta di protezione per lavoratrici e lavoratori a cui vogliamo e dobbiamo dare seguito». Un concetto, questo, ribadito in diretta televisiva anche dal co-presidente del PS Fabrizio Sirica.

Il PLR invita a disdire l’Accordo sui frontalieri

Per il PLR «Il voto in controtendenza del Ticino sull’iniziativa UDC, per quanto meno netto del previsto, non è certamente una sorpresa». Le «difficoltà di molti ticinesi e di numerose aziende causa la forte pressione proveniente da sud sono problematiche da risolvere con proposte concrete a Berna e non con “segnali” che non portano ad alcun risultato tangibile. Nello specifico, appare quanto mai necessario e urgente proporre un potenziamento mirato in specifici settori economici delle misure di accompagnamento agli accordi in vigore. Riscontriamo un problema di salari? Combattiamolo con gli strumenti che da sempre la Svizzera conosce: i contratti collettivi di lavoro (CCL). E soprattutto procediamo con la disdetta dell’Accordo sui frontalieri datato 1974 e chiedendo al consigliere federale Ueli Maurer di indennizzare il Ticino per gli evidenti svantaggi quale Cantone di confine. Il Ticino non può essere lasciato solo. Con la presidenza ticinese dell’UDC nazionale ci aspettiamo passi concreti nelle prossime settimane! Serve maggior determinazione nel superare un accordo sui frontalieri manifestamente obsoleto molto problematico per il Ticino».

Il PPD: «Segnale da non sottovalutare»

Il PPD «prende atto della volontà del popolo per il risultato riguardante l’iniziativa per la limitazione, contro la quale si era schierato il PPD svizzero e il Partito cantonale. Non va tuttavia sottovalutato il segnale dato dai cittadini della Svizzera italiana – così come dai cittadini delle regioni confinanti con la Germania e l’Austria – che invece si sono espressi a favore dell’iniziativa, preoccupati per il deteriorarsi delle condizioni del mercato del lavoro che subisce le differenze sociali ed economiche dei Paesi circostanti».

La Lega si rallegra del risultato ticinese

La Lega dei Ticinesi «prende atto con soddisfazione dell’esito della votazione in Ticino sull’iniziativa per la limitazione. Per l’ennesima volta, la maggioranza dei ticinesi, sostenendo l’iniziativa, ha rifiutato la devastante libera circolazione delle persone senza limiti voluta dalla partitocrazia, che ha avuto effetti deleteri sul mercato del lavoro, sulla sicurezza, sull’ambiente, sulla viabilità, sulle assicurazioni sociali, ... . Anche in quest’occasione, Lega e UDC si sono dimostrate le uniche forze politiche schierate dalla parte della maggioranza dei ticinesi su un tema fondamentale per il futuro del Cantone e della Nazione quale sono i rapporti tra Svizzera ed UE».

I Verdi: «Voto ticinese comprensibile»

I Verdi del Ticino si sono detti «contenti che una chiara maggioranza della popolazione e dei cantoni abbia respinto l’iniziativa distruttrice e isolazionista dell’UDC. Questo chiaro rifiuto dell’iniziativa è un forte sì alle misure di accompagnamento e al proseguimento della via bilaterale. L’accettazione dell’iniziativa in Ticino è comprensibile visti i gravi problemi sul mercato del lavoro. I Verdi del Ticino hanno già più volte presentato le loro ricette per risolvere questo problema: salari minimi dignitosi, maggiore regolamentazione e controllo del mercato del lavoro, contratti collettivi obbligatori nel quadro di uno statuto speciale ormai necessario. Ora riguardo all’Accordo quadro il Consiglio Federale deve chiarire le questioni in sospeso e in particolare garantire la protezione dei salari».

Per il Partito comunista «l’UDC non è la nuova paladina degli operai»

Per il Partito comunista «chi ha votato contro l’iniziativa popolare «per la limitazione» pensando di contrastare la xenofobia rischia di essersi illuso: il dumping salariale e la sostituzione di manodopera non diminuiranno e crescerà così la guerra fra poveri che alimenta il razzismo. Invitiamo a tal proposito i vertici nazionali dei sindacati che continuano a confidare nelle misure accompagnatorie e nella concertazione a cambiare strategia. Chi invece ha votato a favore di questa iniziativa fidandosi dell’UDC come nuova paladina dei diritti degli operai, resterà deluso nel sapere che questi campioni di nazionalismo hanno in realtà sempre votato a favore delle liberalizzazioni economiche che hanno spalancato le frontiere ai capitalisti e ai manager europei che hanno contribuito a distruggere ad esempio il nostro servizio pubblico».

©CdT.ch - Riproduzione riservata