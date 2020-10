La vera scelta la base del PLR la farà il prossimo 22 novembre, quando al congresso cantonale verrà eletto il nuovo (o la nuova) presidente del partito. I candidati, come noto, sono tre: la deputata Natalia Ferrara, il già sindaco di Cureglia Emilio Martinenghi e il vicecapogruppo in Gran Consiglio Alessandro Speziali. Ma fino ad ora, dopo essere stati ufficializzati quali candidati lo scorso 1. ottobre dalla Commissione cerca coordinata da Alex Farinelli, nessuno di loro si era ancora espresso pubblicamente. Questa sera, però, i tre candidati si sono presentati al Comitato cantonale al Palazzo dei congressi di Lugano, dando così il via a una campagna elettorale che si concluderà, appunto, il 22 novembre all’Espocentro di Bellinzona.

I punti di vista

Prima di passare la parola ai candidati, il coordinatore della Commissione cerca Farinelli ha illustrato i passi più importanti del percorso di selezione. Scartata dalla base l’ipotesi di una co-presidenza, la Commissione si è concentrata sui profili in grado di dedicare a questo compito una percentuale lavorativa di almeno il 30% e con la volontà di mettersi a disposizione per un periodo medio-lungo.

Libertà e responsabilità non sono un problema, ma la soluzione

La prima a presentarsi è stata Ferrara che ha voluto subito rimarcare che «il liberalismo è ancora il miglior metodo, non solo di governo, ma più in generale di pensare il Paese». Per quale motivo? «Perché questo modo di pensare si contrappone alla faciloneria dei populismi» anche se, ha sottolineato, «fare ciò, richiede fatica». Per Ferrara oggi è quindi necessario ribadire con forza che «la libertà e la responsabilità non sono un problema, ma la soluzione». E per farlo il PLR «deve diventare un punto di riferimento per tutta la società». Guardando al partito e alle sue correnti, Ferrara ha evidenziato che «le visioni diverse nel PLR ci sono sempre state, ci saranno sempre, e ne abbiamo bisogno, perché siamo contro il pensiero unico». Ad ogni modo, Ferrara ha sottolineato che a rilanciare il partito non sarà, da solo, il nuovo numero uno: «Occorre un partito intero che rifletta su se stesso, che sia disposto a cambiare, più agile e partecipativo, che torni ad affrontare tutti i temi, senza tabù». Che presidente sarei? «Una presidente che cerca argomenti per convincere, e non scorciatoie per vincere», ha concluso Ferrara.

Il lavoro del presidente deve essere un lavoro di spinta, ma anche di provocazione

«Faccio parte di quelli che il partito ce l’hanno sulla pelle», ha invece esordito Martinenghi, che si riaffaccia alla politica attiva dopo nove anni. Nel suo intervento, il già sindaco di Cureglia ha dapprima posto l’accento sull’importanza della vicinanza al territorio: «Credo che il lavoro del presidente debba essere un lavoro di spinta, di promozione delle idee e anche di provocazione. Il PLR ha lavorato bene in questi anni, ma manca il fare politica». Per Martinenghi, il PLR non deve avere timore di presentarsi alle elezioni e di scontrarsi con la politica federale: «Non ho notato uno scollamento tra la politica ticinese e quella federale, ad esempio quando il partito nazionale ha detto che l’accordo quadro va bene così. Una mossa che ha indebolito i negoziatori svizzeri con l’UE. Questo accordo non risponde ai bisogni dei ticinesi e se il PLR non ha neppure il coraggio di dirlo apertamente, ecco che perdiamo i consensi».

Il presidente per primo, deve essere ambasciatore del liberalismo, senza pigrizia né dubbi

Sul PLR del futuro si è concentrato anche il terzo candidato. «Ognuno di noi, il presidente per primo, deve essere ambasciatore del liberalismo, senza pigrizia né dubbi», ha ribadito Speziali. «Il PLR deve tornare a essere un laboratorio del pensiero politico, leale al proprio consigliere di Stato e con il gruppo parlamentare, ma indipendente nella sua proposta politica». Importante, dunque, anche un certo coraggio. «Il mercato del lavoro, la formazione, l’ambiente e la mobilità del 21.esimo secolo sono acque sconosciute e un liberale radicale deve avere il coraggio di spiegare le vele e navigare. Restare ancorati al passato non è la soluzione», ha evidenziato, concludendo poi che «il PLR deve ispirare fiducia da Pedrinate alla valle Bedretto, a chi ogni giorno lotta contro la concorrenza sleale nel terziario a chi fatica con l’agricoltura di montagna».

«Ritorno nei ranghi»

Il presidente uscente, nel suo discorso d’apertura, dopo aver ringraziato la Commissione cerca e i tre candidati, ha voluto esprimere la propria gratitudine anche a tutti i presenti per gli anni passati alla testa del partito: «Mi avete accompagnato in modo costruttivo in questi anni, un periodo intenso e senza soluzione di continuità, e vi ringrazio anche per le decisioni difficili che abbiamo condiviso. Certe volte abbiamo vinto, altre abbiamo imparato. Ma questa è la politica». Parlando del suo futuro ha poi aggiunto: «Vi ringrazio molto per questo capitolo importante della mia vita. Ora rientro nei ranghi quale normale deputato per lavorare con rinnovata intensità ed entusiasmo a favore di un Ticino migliore».

