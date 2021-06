Licenza negata all’assassino di Obino

È stato uno caso che sconvolse il Ticino. Stiamo parlando dell’assassinio di Obino. Nel marzo del 2010 un fisioterapista italo-svizzero di 33 anni uccise la moglie, incinta, nel sonno. Pochi mesi dopo, il 24 novembre, venne condannato al carcere a vita dall’allora giudice Agnese Balestra-Bianchi. «Ha ucciso - sentenziò la Corte - per un motivo che più egoistico non si può: inseguire un sogno di libertà per proseguire la sua relazione con l’amante». Sono passati quasi 11 anni da quella sentenza, confermata in Appello, ma del caso si torna a parlare in questi giorni. Il Tribunale federale ha infatti detto no alla richiesta dell’assassino, presentata l’anno scorso, di essere trasferito in una sezione carceraria aperta e ottenere un primo congedo. Questo quando mancano 4 anni al termine per la concessione della liberazione condizionale, che scadrà appunto il 3 aprile del 2025. L’anno scorso il giudice dei provvedimenti coercitivi aveva respinto le istanze presentate dall’uomo, sostenendo che ci fosse ancora pericolo di fuga e di recidiva. «La situazione del detenuto - era stato sottolineato - è del tutto simile a quella in essere al momento dei precedenti rifiuti, eccetto che per il trasferimento in Ticino della sua compagna, elemento comunque insufficiente a ovviare al rischio che ripari in Italia, paese di cui è anche cittadino e in cui mantiene legami familiari e migliori prospettive di reinserimento professionali». Per capire la sentenza occorre ricordare che, per permettere a un detenuto di preparare il ritorno alla vita libera, un alleggerimento delle condizioni di carcerazione è di norma possibile nelle ultime fasi di detenzione. Questo per permettere al detenuto, una volta fuori dal carcere, di preparare una reinserimento professionale o famigliare. Reinserimento, viene sottolineato, che ben difficilmente in questo caso - nonostante sia anche cittadino svizzero - potrà avvenire nel nostro Paese e nel nostro cantone. Quasi certamente non potrà esercitare la vecchia professione e dunque è molto probabile che, una volta fuori dal carcere, tenti una nuova vita in Italia. Tesi che il detenuto ha tentato di mettere in dubbio, dicendo di avere molti legami con il Ticino (dove è nato e cresciuto), soprattutto ora che, appunto, la sua compagna si è trasferita nel nostro cantone, ottenendo un permesso B (mentre prima era frontaliera). «Questo trasferimento - sottolineano i giudici - può però essere letto come strumentale nell’ottica delle richieste di alleggerimento della pena». La compagna, si legge nella sentenza, ha infatti preso domicilio presso un anziano divorziato con cui non ha legami di parentela né contrattuali, di modo che potrebbe tornare in qualsiasi momento in Italia, dove ha vissuto finora e di cui possiede la nazionalità.