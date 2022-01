Introduzione di alcune ore di laboratorio a metà classi sia per il tedesco sia per la matematica in terza media. È la proposta operativa di superamento dei corsi A e B messa in consultazione dal DECS, su cui da fine settembre sono in molti a esprimersi. I Verdi del Ticino sono concordi con il sistema basato sui laboratori, ma sottolineano come sia «importante vegliare a che vengano predisposte le giuste condizioni per affrontare questo cambiamento di paradigma».

Per il momento il DECS si è concentrato unicamente sulla terza media. «I tempi ancora non sarebbero maturi per una proposta sull’intero biennio». Una scelta che il partito ecologista non condivide: «Eliminare i due livelli in terza ma non in quarta serve a molto poco se non a nulla. Una seria riflessione sul superamento del sistema attuale non può prescindere dal considerare il secondo ciclo della scuola media nel suo insieme, così come il delicato tema del passaggio ai diversi percorsi formativi del post-obbligo».