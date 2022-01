Il giorno dopo il voto in Gran Consiglio, che per soli due voti di scarto ha affossato la sperimentazione sul superamento dei livelli in terza media, in casa socialista c’è tanta amarezza. Sia per l’esito del voto, sia per i toni della discussione, particolarmente accesi e che hanno portato il direttore del DECS Manuele Bertoli a stigmatizzare la «macchina del fango» nei confronti suoi e dei funzionari del dipartimento. Ma se il DECS ha abbandonato l’idea di sperimentare, in casa PS e tra le file della VPOD non è ancora detta l’ultima parola. Qualcosa bolle in pentola e già si valuta di dare l’ultima parola ai cittadini.

L’ipotesi del voto

«Abbiamo convocato una riunione lunedì sera aperta a tutti gli interessati ed è già pronta la bozza di un’iniziativa popolare elaborata», spiega al CdT il segretario cantonale della VPOD Raoul Ghisletta. «È nostra intenzione dare poi un congruo tempo alle varie organizzazioni per esaminare il testo e per decidere sulle tempistiche di un eventuale lancio dell’iniziativa», prosegue il sindacalista. Ma concretamente, cosa si propone? «Il superamento dei livelli alle medie tramite laboratori a gruppi eterogenei». Insomma, per la VPOD il messaggio è chiaro: «Non vogliamo i gruppi omogenei. Altrimenti significa cambiare il nome al sistema, ma non cambiare nulla». Un altro punto cruciale dell’iniziativa pensata dal sindacato riguarda la ‘‘selezione’’ degli allievi per accedere alle scuole post-obbligatorie. Ancora Ghisletta: «Proponiamo che siano le stesse scuole del post-obbligo, nei loro regolamenti, a decidere quali siano i criteri d’accesso». Ad ogni modo, oltre al fatto che si tratta di una bozza da mettere in consultazione, per conoscere meglio le tempistiche di un’eventuale lancio dell’iniziativa, occorrerà del tempo. «Certamente - conclude Ghisletta - serviranno alcune settimane per sottoporre il testo agli interessati». Senza dimenticare, infine, che nello stesso testo viene precisato che il Governo avrebbe tre anni di tempo dall’accoglimento dell’iniziativa per attuare la riforma. Insomma, non è per oggi né per domani. Ma ora cosa succederà invece in casa socialista? Anche per il PS la partita non è finita qui: «La scuola è e resta un tema fondamentale, di giustizia sociale. La lotta non è finita: i numeri dicono che non c’è margine di manovra in Parlamento, ma fuori da Palazzo questo spazio esiste», commenta il co-presidente Fabrizio Sirica. «C’è l’ipotesi di lanciare un’iniziativa, ma non vogliamo calare nulla dall’alto. Per questo motivo organizzeremo una consultazione interna, in modo che la base del partito e i docenti possano esprimersi. Poi valuteremo il da farsi in base alle risposte».

L’amaro in bocca

Intanto, gli strascichi dell’accesa discussione in Parlamento si sono fatti sentire pure ieri. «Da cittadino, da neo-parlamentare prima ancora che da co-presidente del PS, sono veramente deluso e a tratti disgustato dal dibattito parlamentare», prosegue Sirica. «Sul tavolo c’era un tema fondamentale che riguardava la vita di quei tremila ragazzi che ogni anno passano dalla terza media. Si sarebbe dovuto discutere di sperimentazione ma si è parlato solo di DECS, di metodo, di Bertoli e delle sue parole. Tutto ciò fa male e lascia l’amaro in bocca perché si è anteposto la politica all’interesse dei ragazzi stessi». E ora, nel mirino delle forze politiche che hanno difeso la sperimentazione, c’è soprattutto l’MPS. «Da persona di sinistra non riesco proprio a capire come chi dice di avere a cuore l’anticlassismo e la scuola inclusiva possa difendere la destra. Evidentemente l’MPS odia di più il DECS di quanto ami la scuola. Distrugge senza costruire nulla. Ma di che ci si stupisce? Questi sono quelli che il 1. maggio 2020 hanno chiesto le dimissioni di Bertoli perché voleva riaprire la scuola in presenza: il tempo è galantuomo». Sulla stessa linea anche il PC, con il deputato Massimiliano Ay che ha così commentato su Facebook: «Perdere a causa della destra lo capirei, perdere a causa dei trotzkisti che si riempiono la bocca di “socialismo rivoluzionario” e altre balle disfattiste proprio no!». Critiche all’Movimento sono giunte pure da parte del SISA e del Forum Alternativo.

Il fronte opposto

Se a sinistra prende sempre più piede l’idea di andare alle urne, anche a destra c’è chi vuole dare l’ultima parola al popolo. «Ora speriamo che la Scuola che verrà e le sue diramazioni siano finite definitivamente per lasciar spazio a una riforma vera», ha scritto su Facebook il capogruppo dell’UDC Sergio Morisoli. E, contattato dal CdT, ha rilanciato: «Da parte nostra le proposte ci sono state: prima del voto sulla Scuola che verrà avevamo presentato un’iniziativa che proponeva una revisione delle Legge sulla scuola. Lo scorso maggio, invece, altre cinque, rimaste inevase». Questi atti parlamentari, lo ricordiamo, propongono una maggior libertà e responsabilità del ruolo di docente; genitori più attivi; un’organizzazione sussidiaria con meno “potere scolastico” del Dipartimento; la promozione dell’eccellenza e dell’equità e, per quanto riguarda i livelli, un secondo biennio di orientamento con approfondimenti pre-liceali o pre-professionali. E Morisoli avverte: «Se non verranno trattate porteremo i cittadini alle urne». La scadenza, il prossimo dicembre, si avvicina. Sul fronte del PLR, il presidente Alessandro Speziali ha ammesso ai microfoni di Modem che il dibattito è sfuggito di mano anche nei toni. «Dispiace, perché la scuola non meritava frizioni così forti. Adesso il maggior favore che possiamo farle è rilanciare bene questo dibattito nel merito, cercando una condivisione».

La speranza

Tornando al fronte sindacale, oltre al possibile lancio di un’iniziativa, c’è un’altra speranza. Come spiega il presidente della VPOD Docenti Adriano Merlini, «l’auspicio è che la scuola media di Caslano continui a sperimentare. Ma sarebbe interessante se altri istituti si mettessero a disposizione». Ciò, aggiunge il sindacalista, «permetterebbe di avere una valutazione su più anni e con un campione più elevato di studenti. Si potrebbe quindi valutare meglio la sperimentazione». In ogni caso, conclude Merlini, «noi abbiamo accusato il colpo, ma non ci fermiamo qui. Vogliamo tornare a parlare di scuola, la grande assente del dibattito in Gran Consiglio, dove è stata fatta soprattutto campagna elettorale».

