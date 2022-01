Il superamento dei livelli A e B in terza media sarà il tema caldo di questa giornata di lavori parlamentari. Al centro del dibattito - nella discussione sul Preventivo 2022 - c’è infatti l’emendamento presentato dal Governo che chiede al plenum di approvare un credito di 237 mila franchi per la sperimentazione del progetto del DECS (in alcune sedi di scuola media) sull’arco di due anni. La discussione, come noto, si preannuncia infuocata. Ma ad animare il dibattito in queste ultime ore che precedono la discussione parlamentare c’è un altro fattore riguardante il superamento dei livelli: la pubblicazione (o meno) delle prese di posizione dei collegi dei docenti delle varie sedi scolastiche sul progetto.