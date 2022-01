CORONAVIRUS

Bisogna rivolgersi al proprio pediatra o, se non effettua la vaccinazione, al centro di Giubiasco – È raccomandata per chi ha una malattia cronica o vive con persone a rischio, non per chi ha già avuto la COVID-19 – Gli adulti non vaccinati hanno un rischio di finire in ospedale di 15-20 superiore – La variante Omicron è dominante: 95% dei nuovi casi – «Aziende, organizzatevi, mancherà personale»