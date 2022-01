Livelli, la strada si fa in salita

Si fa sempre più in salita la strada per la sperimentazione del superamento dei livelli A e B in terza media. In Parlamento, durante la discussione sul preventivo, è andato in scena il “primo round” del duello tra favorevoli e contrari. Ma quello di ieri è stato solo un antipasto del dibattito che attende oggi il plenum. Ieri, infatti, sono stati affrontati “unicamente” i conti di ogni Dipartimento. E ovviamente durante la discussione dei conti del DECS, il dibattito si è subito incentrato sul progetto del Dipartimento per superare il sistema dei livelli. Oggi, invece, si entrerà nel vivo della questione quando verranno discussi i vari emendamenti al preventivo. Tra questi, infatti, c’è pure quello del Governo che propone un credito di 237 mila franchi per la sperimentazione sull’arco di due...