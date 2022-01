La sperimentazione per il superamento dei livelli A e B in terza media ha ricevuto l’avallo del Consiglio di Stato. Altrimenti detto, Manuele Bertoli ha incassato un «sì» dai colleghi di Governo per portare avanti perlomeno la fase di prova del progetto, la quale dovrebbe iniziare in alcune sedi già a partire dall’anno scolastico 2022/2023. In ogni caso, però, al progetto del DECS manca ancora un importante scoglio da superare: il voto del Parlamento, che settimana prossima, durante le discussioni sul preventivo, si esprimerà pure sul credito necessario per portare avanti la sperimentazione.

Nel Preventivo 2022 presentato a fine settembre dal Consiglio di Stato, era infatti già presente un credito di 390.000 franchi per implementare il progetto così come presentato dal DECS. Alla luce dei risultati della consultazione, però, lo stesso Dipartimento, settimana scorsa, ha fatto un parziale passo indietro: dall’implementazione del progetto si è passati a una sperimentazione della durata di due anni. Di riflesso, pure il credito ha dovuto essere rivisto al ribasso. Ed ecco perché il DECS ha proposto al Governo un emendamento al preventivo, proponendo un credito di 237.000 franchi (invece di 390.000) per la sperimentazione. Emendamento che, appunto, è stato approvato ieri dall’Esecutivo cantonale e che quindi sarà oggetto di discussioni in sede parlamentare. Un «sì» governativo che equivale, come detto, al sostegno del Consiglio di Stato per la fase di sperimentazione.

Le puntualizzazioni

Nell’emendamento, un documento di cinque pagine, il Consiglio di Stato ha pure voluto fare alcune precisazioni alla luce delle varie reazioni scaturite dopo l’annuncio di voler proseguire con una fase sperimentale. In primis, l’Esecutivo risponde a due criticità: «È stato chiesto - si legge nel testo che accompagna l’emendamento - che la valutazione avvenga a cura di un ente indipendente esterno al DECS, come pure che la Commissione formazione e cultura del Gran Consiglio possa essere coinvolta; il Consiglio di Stato accoglie positivamente entrambe queste richieste».

In secondo luogo, riguardo alla preoccupazione espressa da alcuni sull’accompagnamento degli insegnanti coinvolti, il Governo spiega che «i docenti di matematica e tedesco impegnati nella sperimentazione saranno seguiti da formatori esperti nella didattica delle discipline e soprattutto nella didattica laboratoriale, affinché le ore di laboratorio possano essere sfruttate al meglio nel seguire gli allievi in base alle loro diverse peculiarità e potenzialità».

Il Governo rassicura sulla disponibilità di docenti supplementari

Il Consiglio di Stato rassicura poi sulla questione logistica: «A proposito delle preoccupazioni legate alla disponibilità di spazi che chiede l’organizzazione laboratoriale, che come noto prevede sezioni dimezzate e quindi necessita del doppio di spazi disponibili, va rilevato come in realtà già ora le classi sono divise in due gruppi, i corsi A e B. Benché la modalità attuale non contempli un raddoppio della necessità di spazi, possiamo assicurare che per la fase sperimentale la proposta non pone problemi particolari». Inoltre, il Governo rassicura anche sulla disponibilità di docenti supplementari per la sperimentazione: «In termini quantitativi la previsione è di un massimo di 2,25 docenti di tedesco e 3,45 docenti di matematica equivalenti a tempo pieno», spiega il Consiglio di Stato, evidenziando che si tratta di «numeri che non dovrebbero porre problemi».

E la quarta media?

Infine, il Consiglio di Stato risponde pure su una delle principali criticità emerse dalla fase di consultazione: la mancanza di un progetto che riguardi anche la quarta media. Si tratterebbe, secondo alcuni, di un progetto monco. A questo proposito, però, il Governo ribadisce che «le discussioni in seno al gruppo di lavoro costituito nel marzo 2021 per elaborare un progetto di superamento dei corsi attitudinali e di base su tutto il secondo biennio della scuola media hanno fatto emergere la difficoltà di trovare una modalità adeguata, condivisa e sostenuta da sufficiente consenso, per il superamento della differenziazione strutturale in quarta classe». In ogni caso viene chiarito che al momento le opzioni considerate dal gruppo di lavoro sono tre: la prima prevede l’abbandono della differenziazione strutturale sull’intero biennio, continuando anche in quarta classe con i laboratori di matematica e tedesco a classi dimezzate e a gruppi eterogenei; la seconda è simile alla prima, ma prevede che i gruppi di allievi siano omogenei, dunque costituiti sulla base delle capacità e delle attitudini degli allievi; la terza, infine, prevede che durante le ore di laboratorio l’allievo abbia la possibilità di frequentare diversi moduli a scelta, iscrivendosi a quelli che più si adattano al percorso formativo che intende intraprendere dopo la scuola media.

Detto ciò, il Governo chiarisce pure che «il gruppo di lavoro si è impegnato a consegnare un progetto inerente alla quarta media e ai criteri di passaggio alle scuole postobbligatorie entro l’autunno 2022» e che «sarà in ogni caso sottoposto a una nuova consultazione tra circa un anno». Ma non solo: in conclusione viene sottolineato che «il gruppo di lavoro è aperto a coinvolgere la Commissione formazione e cultura al momento della scelta dell’opzione definitiva su cui poi lavorare per la quarta media, in modo da assicurare un sostegno politico sufficiente prima di mettere a punto il modello organizzativo inerente alla sua concretizzazione».

