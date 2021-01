Gran parte delle attività legate al turismo e i negozi «non essenziali» sono certamente le categorie più colpite dalla pandemia, a causa delle dure restrizioni contro la diffusione del coronavirus, come il lockdown e le chiusure. I ristoranti dopo l’ennesimo giro di vite imposto dalle misure antiCOVID hanno provato a rilanciarsi sostanzialmente con due servizi: il food delivery e lo chef a domicilio. Per gli addetti ai lavori, proprio il secondo servizio potrebbe essere una valida soluzione in futuro. Ne abbiamo parlato con Bernard Fournier, noto chef del ristorante Da Candida a Campione d’Italia, che durante la pandemia ha introdotto lo chef a domicilio.