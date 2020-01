Dalla giornata internazionale della donna dell’8 marzo alla manifestazione per il clima a Berna del 28 settembre, passando per la grande mobilitazione per lo sciopero delle donne del 14 giugno. E ancora, la lotta per l’adozione di un salario minimo adeguato, il dumping salariale e la denuncia dei casi di malaedilizia. Sono solo alcuni degli eventi e degli interventi ripercorsi questa mattina a Bellinzona dal sindacato UNIA durante la tradizionale conferenza stampa di inizio anno, dove il segretario regionale Giangiorgio Gargantini, insieme al segretario della sezione Sopraceneri Igor Cima, al responsabile del settore edilizia Dario Cadenazzi e il segretario della sezione Sottoceneri Vincenzo Cicero, hanno presentato il bilancio dell’attività 2019 e le priorità per il 2020. In fase di preparazione, invece, il ricorso al Tribunale federale per quanto riguarda la legge sull’apertura dei negozi.

Salario, reddito e dignità

«Sono le tre parole chiave e le nostre priorità assolute che ci accompagneranno per tutto il 2020», ha rilevato Gargantini, prima di presentare alcuni esempi di situazione socio-economica in Ticino contro i quali si batte il sindacato: «Il tasso di povertà delle persone attive nel 2016 in Svizzera era del 3,6% e in Ticino dell’11,7%. Se togliessimo invece tutta una serie di aiuti che ricevono i lavoratori, come le borse di studio, l’AVS e gli assegni famigliari, la povertà in Svizzera sarebbe del 30,7% e in Ticino del 50,9%». Secondo Gargantini, da anni nel nostro cantone si assiste alla «lombardizzazione dei salari, dove il divario tra i salari mediani svizzeri e quelli ticinesi nel settore privato è di quasi 1.000 franchi».

Proprio a fronte di alcuni di questi dati, uno dei prossimi step per il sindacato è quello della campagna salariale nazionale nei quattro settori professionali, avente come scopo la parità salariale e una migliore ridistribuzione delle ricchezze. «Sarà un anno particolare per UNIA – rileva Igor Cima - una buona parte degli sforzi e degli interventi sindacali saranno concentrati sull’aumento dei salari e gran parte del nostro lavoro sarà incentrato nell’ambito della contrattazione con la controparte sugli aspetti legati ai contratti collettivi di lavoro». In altre parole, rafforzare la presenza sindacale nei posti di lavoro per ottenere miglioramenti concreti delle condizioni d’impiego.

A prendere la parola è Cadenazzi, che dopo un breve accenno al tasso di povertà, rileva come il quadro generale nel nostro cantone sia «drammatico» e come ci sia «un problema di salario». Ed è proprio entrando nel campo minato del salario minimo che il responsabile del settore edilizia mette in luce la poca soddisfazione e delusione da parte del sindacato, oltre alla preoccupazione sull’accordo quadro che «sarebbe pericoloso perché metterebbe in discussione tutte le misure di accompagnamento, in particolare quelle che ci permettono di verificare e controllare quello che succede sui posti di lavoro, andando così a toccare la tutela dei lavoratori».

Rimanendo in tema di retribuzione, il segretario della sezione Sottoceneri evidenzia come «il Ticino, per la sua collocazione geografica, è sempre stato soggetto ai bassi salari. Ma negli ultimi anni questo fenomeno è degenerato, facendo emergere il problema del dumping salariale che è diventato oggi una vera e propria emergenza sociale». Secondo il sindacalista, fondamentale è l’opera di denuncia sistematica da parte del lavoratore.

