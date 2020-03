Alla popolazione si raccomanda di raccogliere rifiuti come le mascherine, i fazzoletti, gli articoli d’igiene e i fazzoletti di carta per poi metterli in un sacco di plastica subito dopo il loro uso. I sacchi di plastica devono poi essere chiusi con un nodo senza essere pressati e gettati nel sacco dei rifiuti del Comune e posto infine in un raccoglitore dei rifiuti munito di coperchio. I sacchi del Comune sono chiusi con un nodo e smaltiti come rifiuti dal servizio comunale di nettezza urbana. La prolungata presenza in casa porta a delle pulizie più frequenti e approfondite della stessa (con particolare riferimento allo sgombro di soffitte o cantine). A tal proposito ricordiamo che la raccolta dei rifiuti speciali è sospesa fino a nuovo avviso. I rifiuti speciali vanno conservati in casa fino alla normalizzazione della situazione. Si raccomanda di recarsi presso i centri o i punti di raccolta solo se assolutamente necessario. I rifiuti non degradabili e puliti destinati alla raccolta separata devono essere conservati il più possibile a casa. L’incenerimento dei rifiuti in giardino e nel caminetto di casa rimane vietato anche nella situazione attuale.