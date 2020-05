L’estate non è ancora arrivata, ma quello che si è verificato tra il tardo pomeriggio e la serata di oggi in varie zone del Ticino aveva tutta l’aria di essere un temporale estivo. Una volta che le nuvole si sono svuotate della pesante pioggia, si sono piano piano ritirate lasciando passare i raggi del sole al tramonto. Uno spettacolo mozzafiato che ha incoraggiato diversi lettori a mandarci spontaneamente le proprie fotografie. I più fortunati sono anche riusciti a scorgere non uno, ma due arcobaleni (come mostra la terza foto della gallery), durati tuttavia solo pochi minuti perché i due archi si sono velocemente uniti in un unico grande arcobaleno.