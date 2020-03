«Il presidente del Consiglio di Stato è stato informato dalla presidente della Confederazione che il Consiglio federale non ha ancora preso una posizione definitiva in merito alle misure attualmente in vigore in Ticino per regolare le attività economiche», inizia così l’attesa nota del Consiglio di Stato arrivata dopo la conferenza stampa di Berna in cui si è parlato anche del Ticino.