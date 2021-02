Gli sciatori ticinesi mangeranno ancora sulle terrazze dei comprensori: la possibilità di consumare pasti take away all’esterno dei ristoranti delle piste è stata estesa fino al 15 marzo. Se nei Grigioni le terrazze dei ristoranti avevano riaperto già in dicembre, in Ticino la possibilità di mangiare negli spazi esterni delle strutture gastronomiche nei comprensori sciistici è invece stata data lo scorso 11 febbraio. La misura, che a Berna ha fatto aggrottare qualche fronte, inizialmente doveva restare in vigore solo fino a oggi, ultimo giorno della fase test delle vacanze di carnevale. La disposizione, ha riportato la RSI, viene ora estesa fino a meta marzo. La conferma sarebbe giunta dalle stazioni sciistiche di Bosco Gurin e Airolo.

Nella capitale della Confederazione, come detto, le iniziative cantonali in questo ambito non sono piaciute al «ministro» della sanità Alain Berset, che recentemente ha affermato: «Le norme giuridiche sono chiare. Non si possono offrire posti a sedere. Take away è take away. Non ci si può fermare a mangiare solo perché ci sono posti a sedere all’aperto». Il consigliere federale ha parlato di «disparità di trattamento» rispetto ai ristoranti che non si trovano nei comprensori sciistici. Le terrazze dei loro ristoranti sono così diventati teatro di una lotta di potere fra Berna e vari Cantoni. Fra quelli che hanno scelto di lasciare aperte le terrazze agli sciatori figurano anche Uri, Svitto, Obvaldo e Nidvaldo.