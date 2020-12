Dopo il caso dell’agente di polizia condannato per aver guidato a 102 km/h sul limite di 50 mentre raggiungeva uno scooterista ferito, il sindacato OCST Funzionari di Polizia è tornato alla carica chiedendo alla politica di attivarsi per modificare una legge che «porta ad ingiuste penalizzazioni». E lo ha fatto tramite una risoluzione presentata durante la propria assemblea annuale (svoltasi ieri per la prima volta in diretta streaming su Youtube e Facebook) e consegnata direttamente nelle mani del consigliere nazionale Marco Romano (PPD).

«Dopo la sentenza dello scorso mese riguardo il collega della cantonale, il nostro sindacato ritiene che la politica debba finalmente modificare la legge», ha affermato a questo proposito la presidente di OCST Funzionari di Polizia Katia Benedetti. «Quest’ultima - ha poi rimarcato - non permette di svolgere al meglio il nostro sempre delicato lavoro e anzi, in alcune circostanze può anche portare a delle ingiuste penalizzazioni». Benedetti ha poi espresso la solidarietà del sindacato al poliziotto, auspicando che «il tema dei rischi ingiustificati legati alla funzione dell’agente venga finalmente tematizzato e corretto dal legislatore».

In questo senso, anche Giorgio Fonio (subentrato di recente a Lorenzo Jelmini nel ruolo di segretario di OCST Funzionari di Polizia) ha voluto rimarcare che il sindacato «continuerà ad adoperarsi per garantire agli agenti condizioni lavorative per svolgere la propria professione con la giusta serenità».

Il confronto

In occasione dell’assemblea (la 70.esima nella storia del sindacato), è stato pure organizzato un dibattito, moderato dal giornalista Marco Bazzi, a cui hanno partecipato l’avvocato Renzo Galfetti e il consigliere nazionale Marco Romano. Durante il confronto, si è discusso anche della questione dell’agente condannato e quindi, inevitabilmente, anche del pacchetto legislativo «Via Sicura», da tempo criticato su più fronti.

A questo proposito Galfetti ha criticato «Via Sicura» (anche con parole forti), sottolineando che il problema risiede nel fatto che oggi i giudici non hanno potere di apprezzamento: «Li trasforma in distributori automatici di sentenze, e questo è gravissimo, un’eresia. La Costituzione dice che ai giudici è garantita indipendenza, ma questo significa anche che devono avere la facoltà di fare degli apprezzamenti nel trattare i casi». Per l’avvocato, «anche se il Tribunale federale ha già cercato di pulire queste isterie presenti in Via Sicura, l’ideale oggi sarebbe cambiare la legge». Dello stesso avviso anche Romano, che ha criticato il pacchetto legislativo definendolo un «parto mal riuscito» e «pieno di falle». Il consigliere nazionale ha quindi ricordato che ora «il Consiglio federale, su incarico del Parlamento, sta elaborando un rapporto per rivedere alcuni punti del progetto». L’auspicio è quindi che si possa andare a modificare la legge già entro il prossimo anno, anche se per progetti simili spesso serve molto più tempo.

Ad ogni modo, Romano ha rimarcato che l’attività degli agenti va inquadrata anche in un contesto più ampio, in particolare poiché «troppo spesso lo Stato, che è il loro datore di lavoro, si dimentica di loro». In questo senso, ha ricordato «l’annosa questione della violenza contro gli agenti» (citando anche il caso dei manifestanti in favore del clima in piazza federale a Berna) e quindi pure l’iniziativa da lui presentata negli scorsi anni per garantire delle pene minime - e quindi un effetto deterrente - per chi attacca un poliziotto.

