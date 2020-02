Signor Trivilini, come valuta la decisione della Commissione di inasprire le regole sull’uso del telefonino?

«Vogliono mettere regole per limitare l’uso di uno strumento che di fatto distrae, ma stanno imbavagliando una tecnologia che non conoscono mettendo disposizioni generiche non compatibili con la scuola. Il mondo reale va nella direzione opposta».

Cosa intende?

«Siamo alla vigilia dell’avvento del 5G, le cose saranno sempre più interconnesse: o la scuola diventa una prigione oppure troviamo degli accorgimenti intelligenti a costo zero che consentano di avere poche regole – in questo caso una sola – uguali per tutti e che non creino malumori. Questo divieto e queste regole fanno bene agli adulti che vogliono regolamentare un fenomeno a loro poco conosciuto. L’adulto non vuole mettersi nei panni di un adolescente che oggi nasce e cresce con questa tecnologia».

Che soluzione suggerisce per mettere tutti d’accordo?

«Esiste uno strumento utilizzato nel contesto forense - ma non solo - che potrebbe essere estremamente utile e risolvere il problema dello smartphone in classe. Sono delle borse di diverse misure con il principio della gabbia di Faraday, in cui l’apparecchio è completamente isolato dal punto di vista elettromagnetico quando viene chiuso all’interno di questa borsa. Non importa se il dispositivo è acceso, spento o in modalità aerea».

E qual è il vantaggio?

«Non si può isolare il giovane per otto ore quando è a scuola, perché diventa una prigione. In questo caso si delega a un principio fisico l’isolamento e la condivisione, tutti riconosciamo nella sacca una regola. Con questa soluzione si evita l’instaurazione di un sistema di regole in stile militare per cui i docenti e i direttori devono fare i poliziotti e controllare se uno studente utilizza o meno il dispositivo».

Ci sarebbe più controllo?

«Sappiamo che ambiente si respira oggi alle scuole medie. Il concetto di fiducia è rapportato al sistema di valori che non è così solido al giorno d’oggi. I docenti non riescono ad avere il controllo sugli aspetti realmente importanti, figuriamoci sull’uso dello smartphone. C’è collisione tra chi crede che il sistema di valori sia ancora quello tradizionale e chi invece adotta quello imposto dalle tecnologie emergenti».

Proibire l’uso dello smartphone durante la ricreazione è un primo passo verso il contatto sociale?

«Non è proibendo che si educa al contatto sociale. Per i giovani lo smartphone è una realtà quotidiana. All’interno del dispositivo conservano la loro vita e impedire di accedervi è come punire un ragazzo quando sbagliava negli anni passati facendolo andare davanti al lavandino nell’angolo e stare in piedi davanti a tutti. Porta allo stesso risultato e li fa incattivire».

Oggi occorre essere più morbidi con i nostri ragazzi, specie durante la ricreazione?

«Questa generazione parla questo linguaggio e la ricreazione, per definizione, è un momento libero in cui le persone devono poter essere in contatto con il mondo esterno e il cellulare oggi è uno strumento di contatto. Il genitore che per necessità ha comprato l’apparecchio al figlio deve essere in grado di interagire con lui al di fuori delle lezioni e il dispositivo funge proprio da mediatore. La scuola non può diventare il luogo del divieto assoluto, non vogliamo mica diventare come la Cina».

La palla passa al Parlamento

Rispetto alle direttive emanate dal DECS nel 2018, lunedì la Commissione ha optato per delle regole più severe. Il rapporto però non è piaciuto a Manuele Bertoli, che lo ha definito «un’ingerenza all’interno dell’autonomia degli istituti». Il Parlamento si chinerà sulla questione durante la sessione che prenderà il via il 17 febbraio.

