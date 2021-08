Il chiostro della Magistrale di Locarno, mercoledì sera, torna a essere la cornice del ricevimento per l’inaugurazione della 74ª edizione del Festival. Un festival che riprende dopo un’edizione, quella passata, trascorsa in modalità «ibrida» praticamente priva di eventi con presenza fisica. Al tradizionale evento il consigliere federale Alain Berset e molte personalità, istituzionali e non. Dal canto suo, il rappresentante del Governo ha sottolineato il particolare fascino della rassegna locarnese, che sta proprio nella capacità di riunire in una sola stanza il mondo intero: «un miscuglio dal carisma internazionale legato alle radici locali», ha detto Berset. «Ci è mancato molto, non solo il Festival ma anche tutta una serie di altre attività — ha detto il direttore del dipartimento della sanità e della socialità, Raffaele De Rosa (guarda il video allegato a quest’articolo) — è molto bello e positivo il fatto che si possa ritrovare questa normalità, anche se ancora con tutta una serie di misure per garantire la protezione dei partecipanti».