Nell’episodio numero 1 il proprietario di un appartamento posto in locazione e l’ospite di turno si vedono per la prima volta. Si studiano. Appaiono come due personalità agli antipodi. Riservato e controllato il locatario. Più «aperto» e giocoso il locatore. Ad accomunarli l’imbarazzo dell’incontro. Nel secondo episodio prosegue l’esplorazione reciproca. «Ma da dove è uscito questo?» si chiede il giovane proprietario a tavola con l’ospite, mentre in quei pochi metri quadrati monta la diffidenza, e la curiosità del turista per l’unico locale a cui gli è stato negato l’accesso... E lo spettatore? Comincia a chiedersi cosa nascondano i due protagonisti... Tutto si svolge in un Airbnb immaginario. E viene girato in Ticino proprio in questi giorni di quarantena. Il set altro non è che la casa di Brissago in cui i due giovani attori ticinesi, entrambi diplomati all’Accademia Teatri Dimitri di Verscio, si trovano confinati in tempi di pandemia... A far accendere loro la proverbiale lampadina è stata l’impossibilità di uscire e di continuare la vita sociale e professionale di tutti i giorni. «Dai, giriamo una piccola produzione fatta in casa» devono essersi detto i due. Loro sono Simone Ganser (24 anni, che nella fiction interpreta l’enigmatico turista) e Davide Romeo (30, nel ruolo del più sciolto ma altrettanto misterioso padrone di casa). «In questo momento drammatico anche per il nostro settore – racconta telefonicamente Simone al Corriere del Ticino – abbiamo deciso di condividere la quarantena cercando di non demoralizzarci, tenendoci occupati e ponendoci un obiettivo chiaro: così io che sono di Lugano mi sono trasferito da Davide a Brissago». I due amici hanno così dato il via ad una piccola produzione fatta in casa al 100%, denominandola «Quarantine Production». Obiettivo: «La realizzazione di una miniserie per il web che potrà, questo almeno è quanto ci auguriamo, diventare pure televisiva». L’idea è quella di presentare al pubblico la prima puntata forse già nel corso della prossima settimana sul sito www.davideromeo.com/airbnbsecrets.