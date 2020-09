In due settimane sono state raccolte 638 firme tra i locarnesi per dire no alle antenne 5G. Come si legge nella nota del comitato che ha raccolto le sottoscrizioni, «questa volta la domanda di costruzione è stata presentata dalla Sunrise Communications SA su un fondo privato in via Vallemaggia 7, località Campagna in Selva e ha come oggetto l’aggiornamento delle potenze, frequenze, e sostituzione con aggiunta antenne di comunicazione per telefonia mobile». «È di fondamentale importanza garantire la sicurezza e la salute della popolazione, rinunciando per ora ad ogni tipo di installazione e di potenziamento di queste tecnologie», scrivono.