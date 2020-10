A Locarno esonda il lago

MeteoSvizzera annuncia tempo instabile anche per la giornata di oggi. Nel Locarnese il cielo si preannuncia nuvoloso con piogge a intermittenza e più forti in serata. Diramata un’allerta di grado 2 (pericolo moderato) per Locarnese, Vallemaggia, Verzasca, Leventina e Valle di Brenio dalle 15 di oggi alle 6 di domani mattina.